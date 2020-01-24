針對《港版國安法》，早前市場傳出美國可通過禁止香港金融機構連接環球銀行金融電訊協會（SWIFT）取得美元，以達致金融制裁效果。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵認為，中國在全球系統性已「大到不能倒、太關聯而不能倒」，相信其他國家聯合美國，通過SWIFT對香港和中國進行金融制裁的可能性極小。

徐奇淵表示，SWIFT的25個董事席位按照各國SWIFT報文使用量進行分配，每個國家不超過2個席位，歐洲國家佔據17個席位，美國僅佔2席，中國有1個董事席位，因此從理論上來看，美國在SWIFT並沒有直接的決定權。

美國在2012年將伊朗金融機構趕出SWIFT，他認為要符合四個條件，包括美國政府要具有明確的意願；美國先用單邊的CHIPS系統對伊朗進行制裁；制裁方案得到國際社會支持；以及歐洲國家的不同意。

徐奇淵指伊朗的經濟、金融體量小，與歐洲國家的往來關係也遠遠談不上舉足輕重，最後歐洲國家選擇了接受美國的制裁方案。但他認為中港與美歐都存在廣泛的經貿、金融聯繫，在全球經濟、金融體系中，中國已經是一個大而不能倒的存在。因此，在極端情況下，如果歐洲國家以及世界各國因為和中國存在交易，將導致歐洲和中國全都受到美國制裁，那相當於美國自動脫鉤於整個世界了。

另外，徐奇淵認為，從歐洲國家自身利益和獨立性角度來看，該等國家會支持一個多元化的國際貨幣體系，近數年法德等國家的高級別官員、歐盟重要領導人等均在不同場合就去美元化進行過呼籲。

不過，徐奇淵指即使對中港面對全面金融制裁風險極小，但是對單個金融機構來說，局部、中等程度的精准制裁完全是有可能的，而且這種可能性正在上升，這是一個比較現實的問題。對於中國金融機構本身而言，應在美國法律框架內，積極維護自身利益。同時，中國應順勢推動人民幣國際化，同時積極推動國內金融市場的全產業鏈發展，並努力嘗試理解歐洲的核心價值理念，實現與歐洲國家求同存異、共謀發展。

記者：歐陽偉昉

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