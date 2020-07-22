中國經濟受新冠肺炎影響，早前有意見認為內銀壞帳恐會惡化。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，雖然中國經濟在今年第二季改善，未必是全面復蘇，在製造業表現好轉，但在服務業仍然疲弱。他認為今年銀行較難改善資產質素，預計行業不良貸款率會由現時的2.1%，至今年底微升至2.14%。

法國外貿銀行亞太區首席經濟師Alicia Garcia Herrero補充，內地銀行積極核銷壞帳，以證券化方式將不良貸款轉出銀行資產負債表，有助銀行改善資產質素。

官方推動銀行多作貸款扶助經濟，吳卓殷認為，雖然官方要求降息，令銀行息差收窄，不過同時銀行貸款擴張有助增加利息收入，預期銀行今年盈利增長，會由2019年的9%降至5%。因為銀行貸款資產增加，中小型銀行仍然面對資本充足問題，有壓力增加資本債。至於是否因此需要減派息保留資本，吳卓殷指出政府是銀行的大股東，需要銀行的派息支持財政政策，因此即使減派息，空間亦相當有限。

記者：歐陽偉昉

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