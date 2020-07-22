國泰（0293）供股文件顯示，在航油對沖方面，由於新冠大流行使航班規模減少，導致集團在預計油耗方面處於過度對沖狀態。因此，根據適用的財務報告準則，盈餘對沖將歸類為無效。預計2020年底會錄得大額以市價計價的虧損。

國泰董事局指，將繼續尋求改善國泰資本架構的機會。當市況合適時，國泰或會再進入股本及債務資本市場以增強資產負債表狀況。

另外，董事進行盡職審慎查詢後認為國泰集團有充足營運資金可滿足今日起計至少12個月的現時需求。

另外，董事估計截至6月底止收入將為277億元，按年大減48.2%，營運虧損87億元(去年同期為賺25億)，股東應佔虧損為99億元，去年為純利13億元。虧蝕金額與數日前公布的相同。

供股文件亦提到早前所指，期內出現24億元的減值開支，主要涉及2021年夏季前無法再次進行有意義經濟服務的16架飛機與若干航空服務附屬公司資產。

截至6月底止，長期負債為765億元；短期貸款及長期負債流動部分為239億元；流動資金為74億元；未動用的已承諾融資為82億元。

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