恒指升20點，收報25655點，成交金額738億元。美股板塊輪動速度飛快，周一科技股大漲、道指下跌，周二則是科技股受壓、道指上升。港股情況亦類近，昨日大升的ATM全線回調，上升的是石油股、有色金屬股、航空股等周期性股份。

科技股昨日回試高位，今早先跌、回穩、再稍遇沽壓，最接近破頂的騰訊仍未成功。現在市況呈拉鋸狀態，投資組合普遍由重倉科技股轉向多元化，逐漸提高實體經濟股、周期股比重，但科技股確實有盈利增長支持，估值也未脫離歷史區間，股價拒絕下跌。整體市況短線穩中偏好，但股份走勢比較反覆。策略上還是以科技股為核心，毋須因短期缺乏表現就放棄，然後增加一些周期股的比重，跟着資金走。

周期股中，航空股有一定值博率。疫情初期市場憧憬能快速完結，航空股嘗試反彈，但慢慢發覺疫情揮之不去，而就算中國成功控制疫情，又到美國、巴西、印度等多國大爆發，國際航線始終近乎停頓。投資者也基本上放棄了再博反彈，近期就算出現英國、美國疫苗測試相當成功的新聞，航空股竟然都全無反應，直至今早周期性股份受到追捧才跟升。

坦白說，美國每日確診數字仍累創新高，美股拒絕回落，雖說全球央行放水有功，華府派錢也慷慨，但市場其實也預期今年內會有疫苗面世，故短期的經濟停頓不足為懼。若疫苗出現，現時仍處低位、投資者全無憧憬、大家都無貨的航空股一定會急升，而就算沒有好消息，也就不過繼續在低位，沒有多少下跌空間。有餘錢的話不妨小注碰運氣。

張兆聰

明報首席評論員