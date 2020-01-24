美股個別發展，港股開市回吐60點，之後逐步回穩，最多升144點，高見25779點，見一周高，惟臨近半日收市時升幅再度收窄，半日微升20點或0.08%，報25655點，成交金額738億元；國指升45點或0.43%，報10490點。

油領向上，三桶油表現強，中海油（0883）成升市火車頭，半日升4.3%，收報8.97元，貢獻恒指19點，同時為表現最好藍籌；其次為中石化（0386），半日升5.12%，收報3.49元。中石油（0857）升6.74%，收報2.85元。港交所（0388）破頂後回落，收報377.2元，跌0.74%。

ATMX全面回吐，騰訊（0700）收報558.5元，跌0.98%；阿里巴巴（9988）收報253.2元，跌1.48%；美團（3690）收報199元，跌2.93%；小米（1810）收報16.5元，跌0.6%。其餘中概股亦偏軟，網易（9999）收報147.8元，跌0.87%；京東（9618）收報245.2元，跌3.54%。

同被納入「港版納指」的手機孖寶回軟，瑞聲（2018）跌2.37%，收報55.65元，是跌幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌0.5%，收報139.3元。

金價破頂，金礦股受惠，中國黃金國際（2099）收報7.45元，升11.03%；紫金礦業（2899）收報4.99元，升5.05%；招金礦業（1818）收報10.18元，升2.31%；山東黃金（1787）曾見22.2元 創上市新高。

物管股標青，雅生活服務（3319）獲大行唱好兼升目標價，半日一度升至破頂價48.55元，收報47.1元，升3.18%；碧桂園服務（6098）曾見見45.3元 創上市新高，永升生活服務（1995）亦破頂，曾高見15.64元，收報15.48元，升1.31%。

本港疫情未見緩和，網購股續強，香港電視（1137）收報7.15元，升2.14%。另外。經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.76元，升7.04%。