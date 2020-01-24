港股昨日在「港版納指」沖喜下大漲逾500點，惟恒指今早未能延續升勢，表現顯著回吐。港股今早低開60點或0.24%，報25575點，成交金額29億元；國指今早低開7點或0.08%，報10437點。

ATMX回吐，騰訊（0700）領跌，開市跌1.95%，報553元，拖低恒指61點，同時為今早表現最曳藍籌。阿里巴巴（9988）報251.4元，跌2.18%；美團（3690）報195.6元，跌4.59%；小米（1810）報16.42元，跌1.08%。

國際油價向上，三桶油走高，其中中石油（0857）升4.49%，報2.79元，是升幅最大的藍籌；中石化（0386）升0.9%，報3.35元；中海油（0883）升1.74%，報8.75元。

金價破頂，金礦股有支持。中國黃金國際（2099）報6.91元，升2.98%；紫金礦業（2899）報4.95元，升4.21%；招金礦業（1818）報10.46元，升5.13%；SPDR金ETF（2840）報1350元，升1.58%，創52周高。

國家主席習近平稱中國要逐漸形成以國內大循環為主體的新發展格局，內需股發力，旺旺（0151）升1.19%，報5.97元；恒安（1044）升0.74%，報68元；蒙牛（2319）升0.14%，報35.6元。

其餘個股方面，正通汽車（1728）公布，一筆4.15億美元的貸款違約，公司至今只還本金的30%及應計利息，並建議貸款方將本金25%的第三期還款的到期日，由今年7月20日延至2021年1月19日。該股開報0.89元，跌3.26%。

六福集團（0590）公布，截至今年6月底止首季銷售表現，整體同店銷售按年下跌71%，今早平開，報16.68元。

雅生活服務（3319）發盈喜，今早報46.6元，升2.08%。

特步（1368）發盈警，開市報2.34元，無升跌。

歐舒丹（0973）首季港同店跌37.3% 首季關52分店，開報13.52元，升1.05%。