中國谷內需 港股ADR跌227點 留意金股、油股 正通建議延遲還債
文章日期：2020年7月22日 08:55
美股個別發展，中國谷內需市場，港股ADR跌227點或0.89%，報25408點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.75%，折合報554.12元；匯控（0005）跌0.13%，折合報37.45元；建行（0939）跌1.32%，折合報5.98元。
美股三大指數期貨現升0.16%至0.31%；日股跌0.15%，韓股升0.18%，澳股跌0.69%。
今日焦點股份可留意：
習近平稱中國要逐漸形成以國內大循環為主體的新發展格局。留意內需股。
彭博對分析師預期的調查發現，澳門賭場運營商截至6月末的季 度虧損可能超過10億美元。留意濠賭股。
金價銀價破頂，留意金礦股。
油價向上，布蘭特原油升至四個月高點，留意油股。
正通汽車（1728）公布，一筆4.15億美元的貸款違約，公司至今只還本金的30%及應計利息，並建議貸款方將本金25%的第三期還款的到期日，由今年7月20日，延至2021年1月19日，討論在建議性進展中，未來數周決定。
思捷環球（0330）最大股東羅琪茵撤回召開EGM要求，Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威獲委任為集團執董。
六福集團（0590）公布截至今年6月底止首季銷售表現，受新冠肺炎疫情影響，整體同店銷售按年下跌71%。
雅生活服務（3319）發盈喜，預期截至6月底止，未經審核期內利潤總額及未經審核股東應佔利潤，將按年分別錄得不低於50%及35%的大幅增長。
特步（1368）發盈警，預期6月底止中期，純利將按年減少45%至55%。
歐舒丹（0973）首季港同店跌37.3% 首季關52分店。
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