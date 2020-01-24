美國總統特朗普警告美國新冠疫情可能進一步惡化，並呼籲民眾帶口罩，加上參議院多數黨領袖預計國會無法在兩周內通過新的1萬億美元刺激法案，美股應聲縮小漲幅。匯市方面，歐盟就經濟刺激方案達成協議，歐元升至2019年1月以來最高，美匯指數跌至四個月低點。疫情持續之下，金價、銀價亦破頂，金價曾高見1,847.52美元的逾5年新高；亞洲時段，白銀現貨和期貨價格更升超過5%， 均觸及2013年以來的最高水平。銅價方面，受歐洲刺激方案以及必和必拓預計智利產量至明年6月止可能減少至多14%，推動期銅突破每噸6500美元。

道瓊斯工業平均指數高開152點後，最多升344點或1.29%，低位則升85點或0.32%，收市升159.53點，或升0.6%。標普500指數曾升最多25點或0.78%，升至5個月高點，低位則跌4點或0.13%，收市升5.46點，或升0.17%。納斯達克綜合指數收市跌86.73點，或跌0.81%。

雪佛龍升7.11%，報91.39美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而Visa跌1%，報196.48元，是跌幅大道指成份股。

科技股方面，蘋果收市報388元，跌1.38%，谷歌母公司Alphabet收市報1555.92元，跌0.51%，亞馬遜收市報3138.29元，跌1.83%，Facebook收市報241.75元，跌1.5%。

德國DAX指數收市升0.96%，報13171.83點；法國CAC 40指數收市升0.22%，報5104.28點；英國富時100指數收市升0.13%，報6269.73點。