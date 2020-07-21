中國國家主席習近平今日召開企業家座談會，會上他表示，上半年中國GDP只跌1.6%，情況比預料要好，要努力把疫情造成的損失補回來，爭取全年經濟發展好成績。

習近平表示，市場主體是經濟的力量載體，保市場主體就是保社會生產力，下一步要加大政策支持力度，激發市場主體活力，使廣大市場主體不僅能夠正常生存，而且能夠實現更大發展。

他又提出，要落實好紓困惠企政策。實施更加積極有為的財政政策、更加穩健靈活的貨幣政策，增強宏觀政策的針對性和時效性。繼續減稅降費、減租降息，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。

要強化對市場主體的金融支持，發展普惠金融，緩解中小企融資難融資貴問題。要支持出口商品開拓國內市場；加強國際合作，保護好產業鏈供應鏈。

此外，要打造市場化、法治化、國際化營商環境，依法保護企業家合法權益，加強產權和知識產權保護；全面實施市場准入負面清單制度。要實施好外商投資法，放寬市場准入，推動貿易和投資便利化。對在中國注冊的企業要一視同仁，完善公平競爭環境。

習近平指出，在保護主義上升，世界經濟低迷，全球市場萎縮的外圍環境下，中國必須集中力量辦好自己的事，充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體，相互促進的發展格局。但他強調，國內大循環不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好融通，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。

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