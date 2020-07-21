【明報專訊】美國國務院早前批准向台灣提供一項6.2億美元的軍售交易，主要是「愛國者3型」導彈的「重新認證設備與技術」。一般相信，這是指維修保養加上部分零件的更換和升級。中國外交部隨即在上周二明言，將會對這次對台軍售的主承包商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）實施制裁。

洛歇馬丁主要生產戰鬥機、導彈、運輸機、偵察機及雷達等軍事裝備。其營業收入70%以上來自美國國防部，還有部分來自其他國家的軍方，民用產品只佔其營收很小部分。由於美國已對內地禁運軍事裝備超過31年，洛歇馬丁又是軍工企業，雙方似乎風馬牛不相及，很多人都不明白，內地有何方法對它制裁？

與內地實際生意往來不多

從資料看來，洛歇馬丁和內地的商業往來，主要是在直升機方面。這要由美國直升機生產商西科斯基（Sikorsky）說起。早在1980年代中的中美關係蜜月期，中國陸軍航空兵曾經向Sikorsky購入24架S-70C-2型10噸級通用直升機。這乃是中國陸航部隊當時唯一一種能夠在西藏使用的直升機。直至30多年後的今日，這批直升機仍然在服役。

到1990年代中期，Sikorsky與中國景德鎮直升機集團、台灣漢翔宇航開發中心、日本三菱重工株式會社、西班牙格曼薩公司及巴西航空工業公司合作，聯合研製S-92中型直升機（最大起飛重量約11噸）。2002年12月17日，S-92直升機獲得美國聯邦航空局頒發適航證。2003年，Sikorsky還與昌河飛機等公司合資，成立上海西科斯基飛機有限公司，在上海生產直升機的零部件。之後，中國部分航空公司亦有購買及使用S-92直升機。由於Sikorsky在2015年11月被洛歇馬丁以90億美元收購，成為其全資子公司，因此上海西科斯基亦間接變成了洛歇馬丁（下稱洛馬）和昌河飛機的合資公司。

能源研究方面合作較多

另外，洛馬旗下還有一家專注於混合動力飛機的公司Straightline Aviation Ltd。所謂「混合動力飛船」，是指它結合了定翼飛機、直升機及氦氣飛船的技術。它有大約80%的升力是由機內的氦氣提供，大約20%的升力由4個發動機以及機身的氣動力外形提供，因此十分節省燃料。與傳統的重型直升機相比，它可以節省90%的燃料。「混合動力飛船」的優點是，毋須通過機場來營運，可以降落在幾乎任何未經處理的表面，包括沙地、冰面或水面，主要目的是降低偏遠地區的貨運成本。但現實卻似乎不太受落。

除了之外，洛馬和內地的商業合作，是在能源研究方面較多。2010年，洛馬與中國國家電力投資集團屬下的國核自儀系統工程有限公司在美國簽署協議，合作開發新一代核反應堆的安全級數位化儀控系統和平台。2014年6月，雙方位於美國達拉斯市的合作研發基地投入運行。2015年6月，雙方再簽署《反應堆保護系統工程樣機合作開發和設備製造合同》。

2013年，洛馬亦與總部位於北京的華彬集團簽署協議，合作開發全球第一座10兆瓦的陸基海洋溫差發電站（OTEC）。

另外，它與福建省的合作，亦涉及海洋流體動力學、海洋溫差發電和垃圾發電等可再生能源發電。但這些項目似乎都是試水溫式的研究計劃，當中有多少已開發成功，也令人懷疑。

打擊直升機生意 難產生「痛感」

由此看來，中國對洛馬的制裁，應是以直升機方面為主。尤其是，中國自從在1980年代引入法國的直升機技術之後，已改為主力與法國或歐洲企業進行合作，包括對等投資和研製7噸級的直升機AC352（歐洲稱為H175）等。

此外，中國近年亦成功研製出10噸級的通用直升機「直20」，交給陸軍航空兵使用，並正在研製其艦用型等衍生型。

因此，估計就算中國將來不再購買S-92直升機，亦可以用較小的AC352頂替，或者將來以「直20」的民用版頂替。當然，以洛歇馬丁去年銷售額高達598億美元、淨利潤62億美元來說，中國對它的杯葛只是九牛一毛，很難令它有什麼「痛」的感覺。

明報記者 薛偉傑

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