六福集團（0590）公布截至今年6月底止首季銷售表現，受新冠肺炎疫情影響，整體同店銷售按年下跌71%，黃金及定價首飾同店銷售分別跌67%及77%。集團指出，踏入6月中港的零售氣氛逐步改善，自營店整體同店銷售跌幅由4及5月的76%，6月收窄至下跌58%。

六福指出，由於港澳尚未全面通關，首季同店銷售下跌76%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售增長分別跌72%及81%。雖然澳門6月的情況未有改善，但香港市場的零售氣氛逐步恢復，港澳同店銷售跌幅亦由4及5月的82%，收窄至6月份下跌62%，首季零售銷售額按年則下跌78%。

內地市場方面，首季大部份店舖已恢復營業，加上顧客購買意欲逐步回升，錄得較細跌幅，六福的內地自營店首季同店銷售下跌40%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別下跌45%及32%，同店銷售亦由4及5月份下跌43%，改善至6月下跌32%，首季零售銷售額按年下跌14%。

截至今年6月底止，六福首季在內地市場淨減少5間「六福」店，當中包括2間品牌店及3間自營店，另外淨增設8間「Goldstyle」品牌店，合計在內地共有2049間店舖；全球計共有2123間店舖，港澳市場按年不變。六福預期，訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，今個財年香港將淨減少5間店舖，冀於澳門增加2間店舖，內地目標淨增長將不少於150間「六福」店及50間新品牌店舖，主要為品牌店。

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