香港美國商會調查指，逾三成公司有意從香港撤資，亦有逾六成表示憂慮香港營商環境，顯然香港正醞釀撤資潮與人才流失。中國大陸與香港的命運本可相生共榮，除了金融的buffering外，香港原有的言論自由本可讓外國人才在中國土地上盡量保持西方的生活環境。到今日香港連這樣的精神都被榨乾的話，留不到人才，對中國絕非「利多於弊」。

前財政司長、年輕時身為國粹派的梁錦松曾在訪問指出，美國勝在吸納大量人才，而香港可為中國留下人才，其生活環境與學府都較適合國際專家做科創，意思是對中國長遠有利。今日閆麗夢自港大出逃到美國，並暗示香港學術自由受干預。這類論調固非近年第一次聽，但今次藉疫情之勢將此消息向西方媒體公布，香港學府形象勢受重創。《明報》今日亦有報道，指港大微生物學系有3名資深專家下學年離職，其中兩位「離港」，情況大可想像。

而校方對於閆麗夢事件的回應，用字、語調亦與過往作風大不同，卻是西方媒體未必感受到。「港大也留意到她在訪問中的重點表述雷同傳言，沒有科學支持。」香港機構對於「科學」一般會拆解清楚，哪一句真哪一句假，今次則不得不使人猜測目前港大裏有否受干預。港大是香港的西方素養最深的學府，亦有國際地位，風氣何時延及其他學府仍令人憂慮。

言論自由不限於政界與民間，學府亦需要自由來讓研究走得更遠。有多少外國教授願意留在香港而不留在大陸，大家心裏有數，亦因香港多年來容許他們實現抱負，才使他們留下多年，而中國亦可參考研究成果來促進國力，本是雙贏格局，亦是一國兩制的精粹。事已至此，尚有甚麼誘因令全球教授願意留港，恐怕除了錢以外，也沒多少。

投鼠尚且要忌器，倘若殺雞用上牛刀，並非代表「有底氣」，而是代表對時局與社會結構不了解。近年港府與中央政府不斷強調的「創新」，現在還有沒有「科學支持」，往後還能如何走下去，恐怕也沒人答到，或不敢答。

賈文清

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