護膚品股歐舒丹（0973，L’Occitane）公布截至六月底的首季同店銷售跌24.9%，當中香港跌37.3%，中國升0.1%。最大業務地區美國首季同店銷售跌30.8%，其他地區跌20.1%，日本跌24%，法國跌34.7%，英國升7.8%。集團在首季永久關閉52家店舖，主要由於關閉於巴西表現不佳的L’Occitane au Brésil售貨亭。而據通告，港分店首季淨減少4間至31間。

集團指，首季度零售銷售受到因COVID-19在歐洲及美洲持續蔓延而導致的封鎖及店舖關閉所嚴重影響。首季銷售淨額為2.74億歐元，按報告匯率及固定匯率計算均下降22.2%。首季受到遏制COVID-19的全球限制性措施繼續生效，令人流及商業活動陷入癱瘓，但在線渠道於所有市場表現良好，在線渠道增長 95.8%，佔首季度總銷售淨額的52.6%。

但隨著COVID-19疫情緩和，集團指亞洲的銷售亦表現強勁，尤其是中國、韓國及台灣增長率分別錄得24.9%、 27.4%及11.5%。

按品牌劃分，首季LimeLife按固定匯率計算錄得51.6%的強勁增長。ELEMIS按固定匯率計算銷售額下降 28.8%，下降的主要原因為2020財第一季度呈報4個月銷售額，而2021財年第一季度呈報3個月銷售額。其餘品牌銷售額，L’Occitane en Provence及其他品牌分別跌25.7%及35.3%。

記者：方楚茵

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