政府第五批「保就業」工資補貼名單出爈，當中不乏大孖沙如長和系、恒地系、太古系、信和系旗下公司獲得補貼，除此之外，亦不乏中外資金背景的企業。行業當中，零售業相關、金融機構企業亦較多。傳媒行業包括香港01、Viu、文匯亦有補貼。

大孖沙

太古可口可樂香港(1238.37萬元，445名)、南豐發展(1216.88萬元，459名)、香港太古集團(1137.36萬元，416名)、瑞安物業管理服務(574.86萬元，223名)、⾧江集團中心物業管理(334.79萬元，121名)、信和物業服務(282.16萬元，104名)、TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED(263.81萬元，116名)、恆基陽光物業管理(250.02萬元，93名)、HUTCHISON CHINA MEDITECH (HK) LIMITED(166.18萬元，62名)、恒基陽光資產管理(118.2萬元，44名)、HUTCHISON WHAMPOA (CHINA) LIMITED(101.95萬元，42名)、國泰假期(29.7萬元，11名)、泓富資產管理(29.7萬元，11名)。

建築、顧問服務

金城營造(2374.96萬元，904名)、世邦魏理仕(2247.6萬元，826名)、金城機電(1265.89萬元，490名)、明興工程(香港)(1252.6萬元，569名)、金城工程(468.76萬元，185名)、戴德梁行(459.52萬元，183名)。

傳媒、公關

香港０１(2053.05萬元，800名)、香港商業電台(577.66萬元，220名)、IPR OGILVY LIMITED(112.71萬元，44名)、香港電視娛樂(43.2萬元，16名)、香港文匯報國際公關顧問(32.63萬元，11名)。

飲食

A-1 BAKERY (1531.69萬元，800名)、意粉屋(584.91萬元，292名)、稻香發展(358.68萬元，142名)、日清食品(香港)管理(327.75萬元，122名)、丹麥藍罐曲奇(33.29萬元，13名)。

零售

龍豐藥業(總店)(1446.55萬元，513名)、ZARA ASIA(1319萬元，666名)、PARFUMS CHRISTIAN DIOR HONG KONG (1133.74萬元，410名)、余仁生(香港)(747.5萬元，320名)、LULULEMON HK LIMITED(699.68萬元，323名)、施華洛世奇香港(612.48萬元，210名)、FOSSIL ASIA PACIFIC LIMITED(586.75萬元，212名)、BALENCIAGA ASIA PACIFIC LIMITED(337.64萬元，117名)、施華洛世奇大中華(298.29萬元，112名)、BENETTON ASIA PACIFIC LIMITED(278.61萬元，101名)、LUSH ASIA LIMITED(259.52萬元，164名)、LUSH ASIA LIMITED(259.52萬元，164名)、TOYS"R"US (ASIA) LIMITED(243.66萬元，91名)、梅賽德斯－奔馳香港(239.67萬元，87名)、LVMH FRAGRANCE BRANDS HONG KONG LIMITED(175.64萬元，61名)、華納唱片(167.13萬元，58名)、LVMH PERFUMES & COSMETICS ASIA PACIFIC LIMITED(164.7萬元，58名)、凝結集團(146.68萬元，71名)、周生生珠寶(中國)(121.5萬元，44名)、SKECHERS FOOTWEAR HONG KONG LIMITED(35.69萬元，14名)。

交通運輸

陽光巴士(973.31萬元，579名)、新創建交通服務(965.42萬元，358名)、港九小輪控股(508.63萬元，185名)、新加坡航空公司(247.46萬元，96名)、阿聯酋國際航空公司(155.91萬元，58名)。

中資企業背景

中國電信國際(1234.41萬元，464名)、順豐速運(中國)(1231.62萬元，509名)、香港中旅(集團)(531.1萬元，358名)、珠江倉碼運輸(130.3萬元，60名)、三聯書店(香港)(72.04萬元，30名)、雪花啤酒(香港)(34.98萬元，11名)、華誼騰訊娛樂國際(26.78萬元，10名)。

其他

牛津大學出版社(中國)(872.19萬元，335名)、英國文化協會(787.94萬元，532名)、香港政策研究所(23.79萬元，10名)。

外國企業背景

霍尼韋爾(香港)(564.3萬元，204名)、SAP HONG KONG CO. LIMITED(340.86萬元，118名)、INDIGO LIVING LIMITED(338.27萬元，134名)、惠而浦(香港)(298.72萬元，117名)、恩智浦半導體亞洲香港(70.2萬元，26名)。

金融機構

東興證券(香港)金融控股(285.68萬元，107名)、中國太平洋保險(香港)(182.74萬元，70名)、中國人壽富蘭克林資產管理(124.28萬元，47名)、金利豐證券(118.05萬元，40名)、艾德證券期貨(96.88萬元，41名)、中國平安証券(香港)(92.72萬元，34名)、順安証券資產管理(74.97萬元，26名)、瑞安建業資產管理(香港)(70.2萬元，22名)、尚乘集團(53.25萬元，20名)、中信期貨國際(43.2萬元，16名)、東亞人壽保險(40.05萬元，15名)、中國東方國際資產管理(37.8萬元，14名)、元富證券(香港)(36.81萬元，14名)、招商局中國投資管理(35.1萬元，13名)、中融國際資本管理(35.1萬元，13名)、中國太保投資管理(香港)(32.4萬元，12名)、易亞投資管理(32.4萬元，12名)。

其他上市公司相關

亞積邦租賃(255.02萬元，98名)、莊士機構(248.28萬元，91名)、龍傑智能卡(131.79萬元，49名)、絕味食品(香港)(113.52萬元，56名)、金銀業貿易場(102萬元，40名)、其士(建材工程)(89.06萬元，32名)、漢國置業(85.71萬元，35名)、易易壹金融管理服務(84.73萬元，29名)、建滔投資(83.37萬元，32名)、利民實業(81萬元，31名)、瑞聲科技(香港)(73.55萬元，28名)、中國水務集團(67.2萬元，25名)、上海實業(集團)(50.97萬元，20名)、安寧控股(45.54萬元，16名)。

其他未分類

謝偉俊律師行(60.83萬元，24名)、香港海洋公園保育基金(59.81萬元，53名)、⾧春社(73.3萬元，42名)、

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