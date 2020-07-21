港股以最高位收市 騰訊平上市高位 港交所破頂藍籌最強

在「港版納指」消息帶動下，港股午後續揚，並以日中最高位收市，收升577點或2.31%，報25635點，成交金額1617億元，較上日增加19.24%；國指升150點或1.46%，報10445點。

大市逾1100隻股份向上。騰訊（0700）全日領漲大市，埋單升7.94%，收報564元，平上市高位，貢獻恒指231點；其次為港交所（0388）升9.83%，收報380元，創上市新高，推高大市123點，並為表現最好藍籌。

除了騰訊，ATMX表現同樣出眾，阿里巴巴（9988）收報257元，升7.26%；美團（3690）收報205元，升8.81%；小米（1810）收報16.6元，升4.93%。

內銀逆市向下，交行（3328）跌1.55%，收報4.44元，為表現最差藍籌。工行（1398）跌1.23%，收報4.81元；建行（0939）跌0.49%，收報6.06元；中行（3988）跌0.72%，收報2.76元。

另恒指公司指，生物科技上市公司將被納入恒生綜合指數之選股範疇，利好相關板塊，藥明生物（2269）收報152.5元，升5.17%；藥明康德（2359）收報116.2元，升6.61%；金斯瑞（1548）收報15.92元，升4.6%；信達生物（1801）收報53.4元，升4.4%。另外，康希諾生物 （6185）新冠病毒疫苗2期臨床試驗結果正面，收升1.74%，報211元。

中央允符合條件互聯網醫療服務納入醫保報銷，利好互聯網醫療及相關股份，平安好醫生（1833）收報125.3元，升9.62%；阿里健康（0241）收報22.65元，升13.82%；眾安在綫（6060）收報47.7元，升6%。

融創中國（1918）正在考慮分拆物業管理服務業務在香港IPO，可能籌資10億美元（約78億港元），消息刺激該股向上，收報38.25元，升3.38%。

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