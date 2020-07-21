羅兵咸料港全年零售銷售跌兩成 旺區地舖或「洗牌」
文章日期：2020年7月21日 16:12
香港零售市道疲弱，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然預計，香港全年零售銷售額將按年下跌19.7%至3460億元，較年初預計的下跌2.5%大幅下調。他認為，跌幅已是「相對悲觀」的預測，如果今年11、12月中港仍未通關，跌幅將會進一步擴大，相信珠寶行業的影響最大，零售商部署亦更加保守。
他指出，原先預計香港稍為復蘇，6月零售銷售不會太差，但近日再有社區性爆發，相信7月的情況會較差，9至10月發布新款5G手機後，計及去年下半年受社會事件影響，令基數較低，10月起可望復蘇，希望11月可全面復蘇。
他相信，如果出現第四波疫情將有更多零售商結業，現時在銅鑼灣已有不少空舖，零售商將會調整店舖組合，未來在中環、尖沙咀等地區將出現「洗牌」情況，網上銷售將是長遠策略，不應再以「人有我有」的心態發展。不過，他預計整體租金將下跌三至四成，相信在疫情過後可吸引零售商重新租舖。
鄭煥然認為，香港零售市場仍充滿挑戰，零售商應該與內地消費者有緊密聯繫，由過去社會事件至今年的疫情，線下銷售有不少阻礙，不能再側重線下渠道。
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