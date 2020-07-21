中國上周公布的第二季GDP按年增3.2%，優於市場預期。標普最新報告認為，這表明中國經濟狀況良好，正在復蘇當中，料全年GDP增2%以上，高於標普對今年全球經濟增長預測的1.2%。

但標普指出，從月度數據看，中國經濟的復蘇出現差異化，一方面基建投資及房地產投資反彈，推動工業生產，另一方面消費仍然疲軟，6月社會消費品零售總額按年跌1.8%；此外，鑑於全國經濟疫情下陷困境，外需表現亦不佳。

標普認為，要令消費回暖就要令市民增加消費開支，最理想是看到社會消費品零售總額能回復甚至超出8%的趨勢增長，雖然明年初這情況有機會發生，但標普提醒這只會是因為今年2月和3月的基數低所致，尤其是今年下半年消費可能仍然低迷。

標普亦指出，外界或以為隨著內地疫情受控，消費者信心自然會重新振作起來。然而第二季的城鎮居民人均可支配收入增速只有1.5%，仍然低於8%的趨勢增長水平；農村居民人均可支配收入情況略好，升3.7%。而轉移淨收入（包括養老金或退休金、社會救濟和補助、賠償、報銷醫療費等）則增長8.2%，國家統計局解釋，因為補貼和其他刺激措施，促使轉移淨收入的增長。因此，市民對於收入放緩的顧慮從而影響消費意欲，這情況需要時間消化。

再者，截至6月底的城鎮調查失業率仍達到5.7%，以及PMI的就業指數，也反映了失業或被裁員帶來的收入壓力問題，因此令消費變得更謹慎，寧儲蓄莫支出。不過，標普指出，網上消費是內需的亮點，尤其是食品的開支，這反映了消費者不只是不花錢，亦在改變消費習慣，但總體而言，非必要商品例如汽車，衣服和家具的消費仍在抑制。

另一方面，因為謹慎消費，而銀行存款利率低，因此買樓保值就成為一個選擇，標普認為，這可能解釋到為甚麼經濟轉差，反而樓市活躍。

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