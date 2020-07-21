政府公布第五批「保就業」名單，涉及約9000名僱主，共41億元工資補貼，當中，以牛奶公司獲補貼最多，達3.9億元，而城中大孖沙、知名企業均上榜。

牛奶公司6月至8月獲補貼金額為3.99億元，承諾受薪僱員人數為21611人。

其後為大家樂，獲2.28億元，承諾受薪僱員人數為12640人。

第三至十分別為，百佳、大快活、ISS、城巴、屈臣氏零售(香港)、順豐速運(香港)、香港安全護衛服務、OK便利店有限公司，金額為1.61億元、9143.3萬元、8395.1萬元、8262.1萬元、7175.1萬元、6939.6萬元、6346.9萬元，及6119.9萬元。承諾受薪僱員人數為8215名、4138名、4806名、3352名、2960名、2692名、2910名、3540名。

其他獲批補貼的還包括中華煤氣(5926.7萬元，2266名)、信和物業管理(5816.3萬元，2256名)、新巴(5132.4萬元，1986名)、信和護衛(4122.4萬元，2232名)、屈臣氏(3877.6萬元，1448名)、日本城(2859.8萬元，1375名)、香港快運(2774.8萬元，1026名)、勞氏清潔(2512萬元，1221名)、信和行政服務(2467.25萬元，901名)、KERRY PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LIMITED(2441.56萬元，913名)。