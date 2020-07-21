匯豐今年4月至5月，在14個市場向逾2600家公司進行調查，當中包括200家香港企業，顯示香港企業為應對新型冠狀病毒疫情對經濟所帶來的挑戰，已著力在策略和營運上作出調整，以加強業務未來的抗逆力。

調查指，早在疫情之前，香港企業已在業務規劃中考慮到創新科技和業務多元化，過去兩年54%受訪者表示有投放資源於創新科技，亦有59%受訪者表示採取多元化的業務發展策略。公司表示，將於未來五年更注重投資於該兩個範疇，為應對持續不穩的經濟環境作出準備。

供應鏈不穩是疫情下另一令企業關注的議題。調查結果發現，63%的香港企業表示將於未來一至兩年推出措施，以加強供應鏈的可靠度及穩定性。公司將檢視與供應鏈相關的合作夥伴，確保他們以具透明度（45%）和環境可持續的方式營運（32%）。

業務運作的可持續性為提升企業抗逆力的另一因素，有87%企業認為疫情提供了業務轉型的機會，助他們在環保方面建立更穩固的基礎，以重新發展業務。近半受訪企業稱會密切監察可持續基建，以及推動低碳經濟的能源轉型等發展對本身業務的影響。

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