美國商務部宣布制裁11間中國公司，當中包括香港溢達集團旗下的昌吉溢達紡織。溢達集團由楊元龍於1978年創立，現任董事長為「棉花公主」楊敏德，她曾經支持曾俊華與林鄭月娥爭特首一職。

對於被指涉及新彊強迫勞動，今年4月，溢達曾發聲明反對有關指控，並稱公司從未強迫勞動。

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當時的聲明稱，溢達一直嚴格遵守公平勞動的守則和尊重員工，溢達在全球所有分公司均嚴格遵循擇優錄用的招聘和面試流程。所有員工，包括維吾爾族在內的少數群體，都沒有被強迫加入公司，並且同勞同酬，獲得尊重。多個獨立審計機構均已證實，溢達集團並沒有使用強迫勞動。審計結果也證實了所有員工在每天工作結束後可以自由離開，而且可以隨時按個人原因選擇離職。不論種族和性別，員工的薪資待遇與技能水平掛勾。以新疆為例，員工的收入遠高於法定最低工資，享受員工福利和自我發展的機會，並擁有良好的工作條件。

今年4月底公司亦發聲明，表示悉數出售新疆豐達農業(下稱：豐達)，豐達是公司於1998年，與新疆生產建設兵團第三師(下稱：兵團)共同創立，溢達只佔少數股權，成立目的是在新疆轉租棉田並按市價收購棉花。由於兵團的政策方向轉變，加上豐達的土地租賃期到期，因而將股權悉售。

溢達除了到新疆與兵團合作發展，楊敏德個人亦曾於2009年至2012年出任香港行政會成員，2017特首選戰支持曾俊華，並傳與李嘉誠「紅顏知己」周凱旋私交甚篤。

雖然曾支持曾俊華與林鄭月娥競爭特首寶座，不過，今年疫情下林鄭推出「銅芯抗疫口罩」，溢達亦有以成本價向研發中心供應用以製作口罩貼臉部分的紗布共45萬碼，總額約380萬元。

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