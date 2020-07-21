在二月遭聯交所勒令停牌的雙樺控股（1241）公布，獲上市委員會批准其就停牌的覆核申請，主要因公司已證明業務戰略的轉變和有關新業務的計劃具有可以大幅改善營運規模並支持可行且可持續的業務的良好前景。

公司指，上市委員會注意到並接受有關公司轉變業務戰略的陳述，且該轉變需要過渡期。公司截至今年六月底的半年所產生的未經審核的收入約為3690萬元人民幣（下同），而2019年度收入約為2860萬元。在截至六月底公司持有未經審核的現金及現金等價物和受限存款約為1.4億元。

同時，公司生產基地已由上海搬遷至安徽，並且安徽工廠已於三月份開始生產。以及上市委員會注意到公司在覆核聆訊中作出的陳述及於六月二十八日刊發的有關新業務冷庫和冷鏈供應業務的發展計劃的公告。上市委員會進一步注意到公司對該業務需求和前景的分析，以及基於兩個冷庫區目標以今年十月份和明年三月份開始運營而作出的對2021年度的預測收入。

上市委員會認為，公司已證明業務戰略的轉變和有關新業務的計劃具有可以大幅改善營運規模並支持可行且可持續的業務的良好前景。因此決定準予公司的覆核申請。

但覆核決定函件中指出，覆核決定在一定程度上是基於截至今年及明年利潤預測中體現的公司在現有業務及新業務計劃中的增長， 且公司表示充分期望新業務將蓬勃發展並變得重要。公司目前的業務仍然很小。 覆核決定不應被視為意味著，如果與向上市委員會作出的陳述相反，更顯著的增長或新業務未能實現，則公司不會面臨被視為未能遵守上市規則第13.24條的風險。

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