【有片：選股王】可再生能源概念熱炒 信義光能可留意
文章日期：2020年7月21日 12:32
恒指升471點，收報25529點，成交金額904億元。恒生科技股指數下周一面世，加上螞蟻集團開啟中港兩地上市工作，昨晚納指大漲創收市新高，本港掛牌的科技股全線大漲，ATM全升逾6%，微盟（2013）及阿里健康升14%，金蝶（0268）、阿里健康（0241）升達10%。港交所（0388）升近10%創新高。
全球科技股一洗近期頹風，究竟是整固後再上還是受制於頂部，筆者傾向是前者，但現在市況比較波動，有貨可持有，但高追要控制注碼。若愈來愈多股份成功向上突破，屆時再加碼未遲。短期強勢破頂的是有贊（8083）和金蝶（0268）。
除了科技股，全球今年另一強勢主題是可再生能源概念，無論是風電還是光伏、設備提供商還是其他供應鏈中的企業，今年表現都很強，事關全球都愈來愈注重環保，西方多國也提出了百份之百使用清潔能源的目標。可惜的是，港股的清潔能源股都陸續被私有化，餘下的相關股份則以光伏玻璃最強。筆者此前在5元附近推介的信義光能（0968）可繼續留意。
中國壟斷全球光伏玻璃市場，而內地又以信義和福萊特（6865）為最大，已近乎寡頭壟斷。瑞信日前預計，信義光能上半年盈利可增長35%至50%，將目標價上調至9.2元，相當於2021年預測市盈率約15倍。由於行業增長前景相當明確，全球在短期內都沒有新的競爭者，在牛市中估值有望不斷提高，可繼續分注收集作中長線持有。
張兆聰