「港版納指」下周一推出，刺激一眾科技股上漲，港股半日做好，最多升481點，高見25539點，逼近10天線，半日升471點或1.88%，報25529點，成交金額904億元；國指升130點或1.27%，報10426點。

ATMX半日勢強，其中騰訊（0700）領升大市，半日大升6.03%，收報554元，貢獻恒指175點；阿里巴巴（9988）收報255.4元，升6.59%；美團（3690）收報204元，升8.28%；小米（1810）收報16.74元，升5.82%。

同獲納入「港版納指」的手機孖寶亦受捧，瑞聲（2018）升4.93%，收報56.35元；舜宇（2382）升7.53%，收報140元。

然而，「港版納指」成份股之一的閱文集團（0772）逆市下跌，收報55.25元，跌2.21%。該股發盈警，預料截至今年6月底止，上半年由盈轉虧。

花旗指，恒生科技指數有利吸引投資者，料港交所（0388）可受惠，加上支付寶母公司螞蟻集團昨日宣布，啟動在香港和上海科創板同步上市的計劃，港交所半日破頂，收市大升9.48%，收報378.8元，是表現最好的藍籌。交行（3328）逆市跌1.11%，收報4.46元，是跌幅最大的藍籌。

本港疫情未見緩和，香港電視（1137）續向上，收報7.11元，升0.28%；日清食品（1475）收報7.22元，升5.25%；維他奶（0345）收報30.95元，升2.82%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）回吐，收報0.69元，跌4.17%。

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