疫情下多間銀行陸續暫停分行服務，服務更新的包括交銀(香港)、恒生（0011）、東亞（0023）、渣打（2888）、大新。

交銀(香港)公布，4間分行暫停營業，分別是藍田分行、牛頭角分行、黃大仙分行，及沙田分行，直至另行通知。其他分行的營業時間改為朝早9時至下午4時，星期六維持朝9至下午1時。

恒生公布，慈雲山分行暫停營業，其他分行、理財中心的營業時間為，周一至周五朝9至下午4時，周六為朝9至中午12時。直至另行通知。

東亞公布，暫停10間分行營運，其餘分行周一至周五營業時間為朝9至下午4時，周六為朝9至中午12時，支票收票機截數時間為下午4時。10間停業分行為，灣仔會展、浸會大學、理工大學、奧海城、荷里活廣場、中大、教大、科大、嶺大、將軍澳中心。

渣打（2888）公布，全線分行周一至周五的營業時間為上午9時30分至下午4時30分，周六為上午9時30分至中午12時正；流動銀行周一至周五的營業時間為上午9時30分至下午4時，周六休息。全線企業特快中心周一至周五的營業時間為上午9時30分至下午4時30分，周六關閉。

大新銀行公布，馬鞍山廣場分行今、明兩日暫停服務，沙田分行續營業。

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