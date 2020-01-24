新冠病毒疫苗研發有進展，美股全線向上，港股跟隨高開。恒指今早高開369點或1.48%，報25427點，成交金額73億元；國指今早高開155點或1.52%，報10451點。

恒生指數公司公布，下周一推出恒生科技指數，ATMX成四大重磅股，騰訊（0700）領升大市，開市升4.98%，報548.5元，貢獻恒指144點；阿里巴巴（9988）開報251.8元，升5.09%；美團（3690）開報194元，升2.97%；小米（1810）開報16.4元，升3.67%。

另恒指公司指，生物科技上市公司將被納入恒生綜合指數之選股範疇，利好相關板塊，藥明生物（2269）開報150.1元，升3.52%；信達生物（1801）開報51.8元，升1.27%；三生製藥（1530）開報11.9元，升1.19%。

支付寶母公司螞蟻集團昨日宣布，啟動在香港和上海科創板同步上市的計劃。港交所（0388）升5.72%，報365.8元，是升幅最大的藍籌。長實集團（1113）表現最弱，跌1.47%，報43.7元，是跌幅最大的藍籌。

其餘個股方面，神州租車（0699）復牌，開市報2.8元，跌4.44%。公司公告，主要股東神州優車上周四（16日）收到中證監通知，已就懷疑神州優車違反訊息披露法規，對神州優車展開調查。

HKTVmall母企香港電視（1137）公布，HKTVmall將於8月舉行四個大型網上展覽，港視開市報7.12元，升0.42%。

美麗華（0071）發盈警，預期集團上半年的收入及純利較去年同期大幅減少，該股今早平開，報13.58元。

虎視傳媒（1163）發盈喜，開報1.26元，升13.51%。

思摩爾（6969）公布盈利更新，預期截至6月底止中期，期間溢利及全面收益總額將按年下跌約89.1%至94%，惟開市仍走高，報32.3元，升5.9%。