港股ADR升209點 留意阿里、港交所 神州租車復牌
文章日期：2020年7月21日 08:57
美股向上，港股ADR亦升209點或0.83%，報25267點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.37%，折合報534.88元；匯控（0005）升0.1，折合報36.64元；建行（0939）升0.43%，折合報6.12元。
今日焦點股份可留意：
神州租車（0699）公告，主要股東神州優車上周四（16日）收到中證監通知，已就懷疑神州優車違反訊息披露法規，對神州優車展開調查。公告未有說明神州優車涉及的訊息披露違規，是否與出售神州租車股份有關。另外，神州優車及Amber Gem已另與北汽（1958）母公司北汽集團簽訂買賣協議，按每股3.1元價格出售逾6.13億股神州租車股份，涉資逾19億元，佔神州租車已發行股本約28.91%。交易完成後，神州優車將不再持有任何股份；Amber Gem持股比例則降至約6.7%。今復牌。
經營HKTVmall的香港電視（1137）公布，HKTVmall將於8月舉行四個大型網上展覽，分別為「網上書展」、「電子電器節」、「嬰兒用品展」及「玩具節」。
思捷（0330）新大股東、股壇活躍人士莊友堅太太羅琪茵繼續掃貨，據聯交所股權披露顯示，羅琪茵在7月17日（上周五）再增持思捷1350萬股，每股平均價為1.0994元，涉資1484.19萬元，持股量由18.8%升到19.51%。
內地網約車平台滴滴出行（DiDi）正與投行洽談，計劃最快今年內在香港進行首次公開發行（IPO），目標估值超過6000億港元（約為800億美元）。留意港交所（0388）。
另外，支付寶母公司螞蟻集團今日宣布，啟動在香港和上海科創板同步上市的計劃。留意阿里巴巴（9988）。
恒生指數公司公布「恒生科技指數」，指數成分股包括ATMX四大科技股、舜宇光學（2382）、中芯（0981）等。
美麗華（0071）今天發盈警，預期集團上半年的收入及純利較去年同期大幅減少。
富臨集團（1443）公布，接獲衞生防護中心通知，4名新型冠狀病毒確診者曾到訪旗下屯門中央廣場的富臨酒家，故決定即時關閉分店4天以進行清潔和消毒。
本月10日才上市的虎視傳媒（1163）發盈喜。料中期的經調整純利按年增加不少於40%。
思摩爾（6969）公布盈利更新，預期截至6月底止中期，期間溢利及全面收益總額將按年下跌約89.1%至94%。