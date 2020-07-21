美國新增確診數字增速放緩，加上阿斯利康與牛津大學共同開發的疫苗早期臨床試驗結果積極、康希諾生物的疫苗，輝瑞和BioNTech SE聯合研發的疫苗亦有好消息，美股應聲向上。道指低開11點後，最多升93點或0.35%，低位則跌167點或0.63%。

道瓊斯工業平均指數收市升8點，或升0.03%。標準普爾500指數收市升27點，或升0.84%。納斯達克綜合指數收市升263點，或升2.51%。

微軟報211.6美元，升8.72美元(下同)或4.3%，是道指升幅最大的藍籌，而陶氏報42.3美元，跌1.41美元或3.23%，是道指跌幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報393.43美元，升2.11%，谷歌母公司Alphabet收市報1563.84美元，升3.1%，亞馬遜收市報3196.84美元，升7.93%，Facebook收市報245.42美元，升1.4%。

德國DAX指數收市升0.99%，報13046.92點；法國CAC 40指數收市升0.47%，報5093.18點；英國富時100指數收市跌0.46%，報6261.52點。