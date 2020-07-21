恒指昨跌31點，收報25,057點，成交金額1356億元。中央鼓勵券商併購和提高壽險公司的股權投資上限，市場並未有理會實際效用，更傾向解讀為中央釋出信號，要求牛市繼續穩步向前。除了大金融股暴漲，周期股、軍工股、工業股以至科技股都有不俗表現。A股上周的跌勢既急且狠，幅度遠超市場預期，但昨日的抽升也令人極意外。如此波動的市况，很難判斷短期走勢，但A股創立至今都是政策市，中央姿態也確實希望股市強勢，後市可樂觀一些，券商股可逢低收集。

上周的跌市，背景是社保和大基金積極減倉，投資者視之為中央對股市過熱的表態，同時經濟數據向好，市場也擔心貨幣政策會收緊。當股市升不起之後又遇上中芯（0981）上市，然後就大跌，更有評論將此與當年中石油（0857）回歸A股相比。以估值和亢奮程度，中芯和中石油確實不相伯仲。當年中石油回歸A股，高位為48.62元人民幣，相對於股神巴菲特於12港元至13港元的沽貨價，A股是合理值的5倍。中芯在傳出回歸A股前，約20元、約2倍市帳率就是偏貴。以此作為合理價，95元人民幣的高位同樣接近合理值的5倍。但當前整體市况倒沒有2007年般最後一段時瘋狂，經濟還在復蘇中，股票供求也不如當年失衡，現在格局更似2007年中的「530慘案」。

A股急回似2007年「530慘案」

當年上證指在2006年已開啟牛市，由大約1200點起步，到年尾已突破2000點。2007年初在2500點至3000點一輪整固後發力向上，到5月份已突破4300點。這種升勢和節奏，與2019年至今的創業板指數相似。創業板指數由2019年初的1200點附近起步，年底到達1800點；中國爆發疫情後股市急跌急升，3月全球失守美股崩盤，又將創業板指數打回1800點水平。但最終發力向上，近期高位逼近2900點，與2007年上半年的上證指很相似。

中央2007年中認為股市過熱，突然狠下殺手，在5月30日凌晨突然將股票印花稅稅率由千分之一調高至千分之三。A股出現恐慌拋售，由5月29日高位4335點，一路跌至最低點3858點，一日內擊穿五個整數關口，跌幅高達477點，即使國家隊入市拉高權重股，但當日收市仍大跌283點，900多隻個股跌停，表現與上周三及周四的A股相似，而背景同樣是中央對股市的不友善態度引發。中央當年言論急轉彎，三大證券報在6月4日齊發評論，指中央調整印花稅並非打壓股市，牛市的基本面並不會隨着階段性市場調整而改變，但上證指仍要失守3500點才見底。

周期股傳統股可發力向上

「530慘案」後兩個月，上證指在3600點至4300點水平上落，向上突破後就展開升浪，直至突破6000點才結束。A股從來都是政策市，每次打壓引發跌市、中央言論又轉向，市場逐漸就不太將中央放在眼內，甚至希望中央打壓而出現低吸機會。財金官員每次出手都引發大跌市，似乎是過錯多於功勞，大家也不想背這個鍋。投資者將中央周末兩個利好股市政策，視之為短期打壓風險盡出。暫時可假設區間為近期高位和上周五低位，若向下突破則先行觀望沽壓有多大，大致上仍可分段低吸為主。市場格局會逐漸由增長股一枝獨秀，逐漸會見周期股、傳統股由盈利推動而發力向上，市場步入炒作復蘇階段。若如此，A股應可破頂再展升浪，券商股還有併購概念，可逢低收集博資金持續掃貨。

[張兆聰 還看今朝]