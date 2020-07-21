港股先跌後回升，A股則強力反彈，上證指抽升3％，一下子牛市又回來了。若以幅度來看，上證指已將7月升幅回調了一半，如果不是牛轉熊，幅度應已足夠，從時間上來看，回調僅3天就V形反彈，則略嫌時間太短，但這也反映市底較想像中強，流動性確實很厲害。

A股調整時間略嫌太短

宏觀來看，M2維持11％的速度增長，遠超經濟所需，即使人民銀行邊際上收緊，但要令市場真的感受到流動性不足，估計仍要一段很長時間，暫不是大問題。另一方面，6月份經濟回升勢頭不錯，尤其是房地產增長頗強，同時外貿方面亦維持正增長。隨着第三季的基建發力，資金昨日明顯流向舊經濟板塊，估計這個仍會是一個短期有效趨勢。

龍頭券商市帳率處1倍以上

A股上周急跌後昨日急彈，壽險公司股權投資上限獲放寬至最高45％，以及中證監鼓勵券商和基金併購，刺激大金融股大幅走高。從估值來看，現時龍頭券商股市帳率普遍處於1倍以上，中信証券（6030）、中金（3908）都是如此，與過去非升市時相比屬於上限。但假如A股正處於牛市，則券商股估值不會是個限制。筆者不是說可以挑戰2007年、2015年的「天文數字」，但以略高於1倍的市帳率而言，可以炒上的空間不小。至少在牛市時升至1.5倍至2倍也不算過分。

券商股或重演水泥行業整合

此外，現在全國有近百家綜合型券商，行業太過分散，而以往中央在其他行業都以「上大壓小」手段令集中度提高，相信會有利龍頭企業。最成功的例子莫過於水泥行業，由10年前的高度分散，導致行業景氣度牛短熊長，到現時十大生產商市佔率接近70％，區域間合作多於競爭，能快速調整生產應對需求下滑。

即使是今年疫情最嚴重時期，全國經濟封鎖，但水泥價格與去年相比也大致平穩。水泥股昨日大幅炒上，中國建材（3323）更大升14％。

水泥價格低企 與水災有關

但要留意，水泥價格指數近期不斷走弱並已跌至接近過去兩年低位。筆者估計部分原因是與內地出現大範圍水災災情有關，無法施工兼且難以運輸而影響需求。

雖然中央至今未能有效控制災情，但水災總會退卻，屆時便會有重建的額外需求，同時中央為刺激經濟的基建亦在下半年大規模上馬，未來3至6個月行業肯定會進入上升周期。

只是中國水泥行業每年需求量應該已見了歷史高位，短期的需求爆發或能推動價量齊升，但卻無法轉化為持續的盈利增長。策略上還是宜吸勿搶。

[張兆聰 數據尋寶]