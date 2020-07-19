恒生銀行（0011）宣布，該行接獲屯門鄉事會路分行的一名員工通知，經測試後初步確診感染新冠病毒，正等待進一步檢測，為審慎起見，該分行將由明天起（20日） 暫停服務14天，並根據衛生局指引安排為該分行進行深層徹底清潔及消毒。該分行全部員工會留在家中自我隔離14天，並會被安排接受深喉唾液測試。

該行指，初步確診員工於上周二（14日）上班前探測體溫正常，由於下午感到不適遂前往診所求醫，同時自願接受深喉唾液測試，他由上周三（15日）開始按原定計劃放假，並沒有回到屯門鄉事會路分行上班，截至昨晚（18日）該員工接獲衞生署通知其初步確診感染。該員工主要負責在銀行大堂協助一般的客戶查詢，與客戶較少有緊密接觸，工作期間一直全程佩戴口罩、眼罩和手套等特別裝備。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間佩戴口罩，銀行會為該員工提供適切的支援及協助。

該行稱，恒生致力為客戶維持正常的銀行服務，同時亦以客戶和員工的安全和健康為首要考慮，就新冠病毒疫情，銀行已採取預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫、於工作期間必須佩戴口罩，並提醒他們要經常清潔及消毒雙手。此外，銀行會為進入分行的客戶量度體溫，以及要求客戶戴上口罩。

該行又指，客戶如對冠狀病毒病或屯門鄉事會路分行有相關查詢，可致電衞生防護中心熱線（電話：2125 1111 / 2125 1122）或恒生客戶服務熱線（電話：2822 0228）。