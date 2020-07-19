證監會罕有地周日發聲明，表示已經與本地並活躍於國際的金融機構進行對話，主要圍繞各機構對新訂立的《港區國安法》的潛在適用範圍，及對其目前在香港經營業務的方式帶來的影響。聲明指出，由證監會執行的《證券及期貨條例》及其他法例已就各類市場參與者所須作出的資訊披露，以及其應達到的勤勉盡責程度訂明清晰的標準，包括上市公司須公布的財務報表及其他披露，首次公開招股的保薦人應符合的盡職審查要求，以及分析員所發表的投資研究的質素，未察覺到《港區國安法》會對金融市場監管運作。

證監會認為，香港作為國際金融中心的一個基本特點，是能夠提供和讓市場取覽所有各式各樣的資訊，並讓這些資訊自由流通，指「對於維護市場廉潔穩健和公平，確保定價過程完善健全和維持資金流動穩當可靠而言，至關重要」。

聲明指出，該會並未有察覺到《港區國安法》在任何層面上會影響，或改變機構及上市公司現時在本會執行的監管機制下，產生、存取、發放及傳達金融市場和相關商業資訊的方式，若以分析師所使用的資料和數據的來源，以及其在報告中發表見解及意見為例，所適用的原則及採用的方法都應維持不變；同時，規管市場交易行為（包括在交易所買賣及場外衍生工具市場，使用對沖策略及根據香港賣空制度進行的活動）的規則及公認的做法將會維持不變，並將以與《港區國安法》頒布前的同一方式執行所有有關規則。

證監會又稱，自《港區國安法》頒布以來，香港股票及衍生品市場一直保持有秩序地運作，而港股交投仍然非常活躍。在各類本地和國際投資者的參與下，以及內地投資者透過股票市場交易互聯互通機制進行交易下，7月上旬的平均每日成交額大幅上升，國際投資者經滬股通及深股通的交易更是翻倍，印證了香港作為環球資金進入中國內地資本市場的重要樞紐。證監會又指，會如《港區國安法》頒布前般繼續監管香港市場。