財政司司長陳茂波本周曾發信予證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder），強調在《港區國安法》實施後，港府將繼續維護本地金融系統穩定，並希望證監可將這一信息傳遞予各大金融機構後，陳茂波於網誌中自爆去信機構尚包括金管局、保監局和強積金管理局，請各機構分別向其持分者作出說明，回應業界的關注。

陳茂波指，鑑於港區國安法是一項新訂立的重要法律，個別金融機構就其適用情況表示了一些關注，想重點說明港區國安法針對的只是四類有意圖嚴重危害國家安全的行為及活動，不會對金融市場運作及合法營運的金融機構和市場人士構成影響，亦不會影響有關機構和人士從事正常業務、參與市場活動或分配資本，亦不會阻礙他們如常處理自有的資料和數據、搜集或發放資訊、進行商業研究和分析或發表意見，更加不會影響其與任何本地或外地的個人或機構進行正常的交流活動。只要金融業界繼續在本港現行法律的框架下正常經營，業界的業務運作將一切如常。

陳茂波又強調，中央政府及特區政府已多次保證港區國安法的實施不會影響香港的司法獨立及法治原則，訂立港區國安法的目的是維護「一國兩制」。香港的高度自治、法律制度、資本主義制度及外來投資者的合法權益維持不變；以及不會改變香港的貨幣及金融制度。香港會繼續按《基本法》維持聯繫匯率制度及容許資本自由流通。

他又指，自從香港國安法實施以來，金融市場保持平穩、運作有序。港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平。銀行體系沒有明顯的資金流出跡象；相反，自六月以來超過110億美元資金流入港元體系，銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。

近日其廣泛接觸金融巿場中不同界別的機構，不少市場人士指港區國安法有助本港營商環境回復安全有序。

至於最近美國的所謂制裁措施，陳茂波指，雖然引起市場的一些疑慮，但對本港經濟的實質影響有限。儘管如此，美國這些行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，在國內時常高舉國家安全，卻不許其他國家合法地保障自身的安全和權益，是典型的雙重標準及霸權主義行徑，對此堅決反對。