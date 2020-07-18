美國新冠肺炎疫情周四再創單日新高，不過標普500指數周五收市續升0.29%，報3224點，與2月的紀錄新高少不到5%水平。納指上升0.28%，報10503點，道指下跌0.23%，報26672點。

總結全周，新冠肺炎疫苗傳出好消息，市場憧憬經濟好轉，道指和標普500指數分別上升2.3%和1.2%。不過市場沽出沽值較貴的科技股如亞馬遜和微軟，轉買經濟復蘇股，納指率先回落，累計下跌1.1%。

多間企業將在下周公布第二季業績，包括微軟、Tesla、Intel和Verzion等的重量級企業。U.S. Bank Wealth Management國家投資策略師Tom Hainlin表示，市場注視2021年和2022年的經濟前景，尤其是在企業撤回盈利指引，難以了解經濟前景的情況。

市場受惠於經濟策刺激措施上升，上一輪失業補助的計劃將在7月31日到期，國會將下周一就新一輪援助計劃進行辯論。瑞銀私人財富管理高級副總裁Andrea Bevis表示，問題不在能否通過，而是計劃規模和通過內容。

Netflix公布，預計第三季訂閱增長速度，將低於原來預期，昨日急跌6.5%。貝萊德受惠於流入固定收益基金和現金管理服務的資金增加，帶動上季盈利按年上升21%，股價上升3.7%。