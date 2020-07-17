財政司長陳茂波今日發信予證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder），題為「守護香港穩定繁榮」。陳茂波稱，寫信用意是在《港區國安法》實施後，強調港府將繼續維護本地金融系統穩定，又稱希望證監會可將這一信息傳遞予各大金融機構。

陳茂波於信中稱，得知金融監管機構此前就《國安法》詢問各界意見，而他樂見市場人士普遍對法律看法正面。他表示，對於所有新提出的立法，法律的應用都會面對一定問題。他強調，國安法用意僅是針對犯下四項罪行、危害國安的「極少數人」。

陳茂波強調，對於遵紀守法的金融機構及市場參與者而言，《國安法》無意改變他們經營生意、配置資本或進行市場活動的方式。他又稱，亦不認為該法會改變金融界處理專有數據、營商訊息、表達分析意見的方式。

他總結，本港現有的金融活動將「一切如常」。他又表示，《國安法》的實施是希望可強調本港的核心價值，例如法治、信息自由、資本進出自由及言論自由等。而對於金融市場，他則特別強調，聯繫匯率將會繼續運行，而《基本法》將保證資本的自由進出。

陳茂波於信末表示，港府將會繼續提供世界一流的金融監管框架，相信本地金融機構可繼續抓住在香港及大灣區的商機。他表示，希望證監會可將這封信傳遞予金融界人士，以及致力維護本港「穩定繁榮」的持份者。

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