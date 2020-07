不管承認與否,香港其中一項重要價值在於與內地之間的距離,我們與內地的距離,由包括外國投資者在內的不同社會持份者決定,不是特區政府的新聞稿。

「Hong Kong’s traditionally open and market-driven economy has become increasingly integrated with the mainland through trade, tourism, and financial links. Risks to Hong Kong’s economic freedom have grown correspondingly.」美國傳統基金會3月發表「2020年經濟自由度指數」報告時,特別「提醍」香港,與中國內地的高度是融合是機中有危。

傳統基金會在今年3月將香港「摘冠」,其時尚未出現「港區國安法」或美國撤銷香港最優惠待遇等問題。報告指出現,傳統開放及市場主導的經濟體正在貿易、旅遊、金融等各方面與中國內地融合,以往中國眼中的「送大禮」,到頭來恰恰是外資外商認定香港的風險所在,結果香港25年來首次失落最自由經濟體的美喻,屈居於新加坡之下。

該組織評估經濟自由度時考慮法治(Rule Of Law)、政府規模(Government Size)、管治效益(Regulatory Effiency)以及市場開放度(Open Market),4大範疇再各有3項評分標準,包括財產權(Property Right)、司法效率(Judicial Effectiveness)、政府誠信(Government Integrity)、貿易自由(Trade Freedom)等等,4個月後的今天4大範疇有沒有改變,你知我知。

以傳統基金會的《經濟自由度指數》作為例子,或許有讀者口徑與政府一樣,認為社會動盪引發的治安問題影響了投資自由(Investment Freedom)的評分,甚至認為只是個別評分不足以反映全局。標普、穆迪以及惠譽等評級機構的觀點,政府又是否不同意?

惠譽在4月將香港長期外幣發行人違約評級(IDR)調低至「AA-」、僅高於中國的「A+」評級,原因正正反映香港融入中國國家系統,特別在經濟、金融、社會以及政治等全方位與中國融合,結果順理成章擁有與中國更接近的信貸評級。

目前惠譽與穆迪分別給香港「AA-」及「Aa3」評級,較中國高出一級,但標普暫時仍然給與香港「AA+」評級,較中國的「A+」高出兩級,隨著「港區國安法」的落實與美國撤銷最優惠待遇,標普不可能亦不會容許香港與中國距離太遠,這是現實。

也許,「港區國安法」的落實在某些人士眼中是長治久安維護國家主權所必需,但中短期難免出現震盪,《紐約時報》將數碼新聞中心、德意志銀行首席執行官辦公室、《華爾街日報》的撤出,是外資量度內地與香港的距離後,作出的決定。

李鴻彥

其他觀點