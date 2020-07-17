中國銀保監、中證監今日公布接管共9間公司，其中5間為肖建華的「明天系」公司。

銀保監宣布，接管華夏人壽、天安人壽、天安財產保險、新時代信託股份和新華信託，而這5間公司被指為「明天系」公司。

銀保監指，天安財險、華夏人壽、天安人壽，連同另一間被接管的易安財險違規經營，觸發接管條件。而新時代信託、新華信託則違法違規經營，觸發接管條件。

接管期限由7月17日起至2021年7月16日止，可依法適當延長。又指四家保險公司出現風險完全不影響保險行業穩健經營的大局，接管後，接管組將穩妥化解被接管機構的風險。優先採取股權重組的方式，通過引入新股東加強公司治理。

而中證監則指，新時代證券、國盛證券、國盛期貨隱瞞實際控制人或持股比例，公司治理失衡，決定自2020年7月17日起至2021年7月16日，對其依法實行接管。證監會分別組織成立了相應公司接管組，自接管之日起行使被接管公司的經營管理權，同時證監會分別委托中信建投證券、中航證券及招商證券、國泰君安期貨成立相應公司托管組，托管組在接管組指導下按照托管協議開展工作。

肖建華是內地數一數二的「資本操作家」，旅居香港四季酒店多年，2017年突然失蹤，有指他疑被內地執法人員帶走。明天控股的微信公眾號發布署名為肖建華的聲明，指稱自己「正在國外治療，認為中國政府是文明法治的政府，不存在被綁架回內地的情况」，但其後相關聲明被刪除，該微信公眾號也被刪除。

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