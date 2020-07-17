機管局今日公布，香港機場上月的客運量僅錄5.9萬人，按年急挫99.1%；飛機起降量9945架次，按年跌71.8%。貨運方面，由於客機機腹載貨空間減少，使轉口貨運量下降，當中以往來內地與東南亞的貨運量跌幅最為明顯，6月份的貨運量按年減少7.7% 至35.7萬公噸。今年上半年累計，機場錄得客運量按年跌78.1%至830萬人次；半年貨運量則按年跌10.2%至210萬公噸。

機管局續指，由於非香港居民入境限制持續，訪港旅客量下跌逾99%，不過隨6月份逐步恢復轉機及過境服務，為機場帶來一些轉機及過境旅客流量，惟需求仍然疲弱，轉機、過境旅客量按年下挫接近100%，香港居民外遊人數按年下跌98%。至於貨運方面，航空貨運服務需求仍然相對強勁，雖然轉口貨運量下降，但是出口貨運量按年上升7%，其中以北美市場錄得最大升幅，貨機起降量則按年增23.1%。

機管局機場運行副總監（運作及服務）姚兆聰表示，縱然疫情為全球帶來挑戰，但機場仍然會積極利用新科技，提升機場營運效率及服務，例如正引入「單一旅程身分認證」技術，為旅客提供暢順無縫的離境程序，更重要是帶來非接觸式體驗，可提高旅客對航空旅遊的信心。

記者：葉子晴

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