九龍塘又一城母企、新加坡上市的豐樹北亞商業信託昨日舉行股東周年大會，管理層回應提問時稱，就香港實施國安法，正監察事態發展，尤其是取消特殊貿易關稅地位的影響。

有股東問及本港疫情對本港經濟及零售帶來不確定性，港區國安法推出，以及美國撤銷香港特殊地位，公司如何保持每單位分派（DPU）水平，管理層指，香港作為亞洲金融中心地位或難以動搖，如果金融中心地位受損害，會對目前港經營的外國企業產生影響，公司會評估情況的發展。展望未來，集團將採取靈活的租賃策略，以提高入住率，增加收入，為了支持又一城租戶的長期關係，正考慮進一步擴大租金減免。集團會嚴守資本，以節省現金，保持流動性。

對於會否處置又一城，管理層強調，該項目是仍是集團戰略資產，目前尚無出售該物業的計劃。

問及現時又一城的消費需求，集團解釋，港府限制餐廳晚上6時至凌晨5時提供堂食，並關閉溜冰場和電影院，均會影響商場人流，隨著疫情不斷發展，何時恢復正常狀態還有待觀察。管理層提到，又一城位於九龍塘住宅區，遠離遊客常去的地方，主要是由附近居民和本地消費者支持，內地遊客在商場零售額中所佔比例不超過10%。

管理層提到，去年又一城曾一度關閉，所造成零售和辦公室收入損失，以及遭受的財產損失均有受保，現時保險索賠仍在進行中，有任何更新將發公告通知單位持有人。

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