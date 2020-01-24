恒指午後交投淡靜，下半場成交約為554億元，低於上半場的741億元，全日成交只有1295億元，較上日減少35.17%。今早一度升穿20天線(25212點)，高見25263點，但動力不足，20天線得而復失，恒指收市升118點或0.47%，報25089點；國指升69點或0.69%，報10203點。

今日雖然升市，但上升藍籌卻少過下跌藍籌，上升數目為23隻，而下跌為24隻。恒安（1044）升7.13%，收報66.85元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌1.83%，收報40.15元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.56%，收報521元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；友邦（1299）跌0.62%，收報72.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

多份內地官媒唱好A股，其中，《中國證券報》指A股市場近日急跌是正常調整，不必過於悲觀，並為投資者提供中長期佈局的機會。南水重新北一，合計淨流入10.43億元人民幣，終止連續3日流出。而南下資金合計淨流入18.65億元，較上日增加358.61%，連續第25日流入，累計流入799.88億元。

恒指過去5個交易日累跌2.48%或638點，表現最佳的是銀娛（0027），累升8.09%，其次為恒安、創科（0669），分別升6.7%及6.16%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌11.87%，其次為吉利（0175）、恒隆（0101），分別跌9.6%及8.8%。

國指過去5個交易日累跌3.2%或337點，表現最佳的是潤啤（0291），累升10.98%，其次為恒安、石藥（1093），分別升6.7%及4.6%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌10.7%，其次為中信証券（6030）、吉利，分別跌10.07%及9.66%。

國泰（0293）中午發盈警，預計上半年轉虧蝕99億元，6月載客人次瀉99%，收市報6.02元，跌1.47%。

新股德合集團（0368），定價0.63元。收報0.70元，升11.11%。

非凡中國（8032）股東通過收購Bossini，堡獅龍（0592）升30.7%，報0.34元；非凡中國無升跌，報0.445元。

昨日急瀉的行業大部分反彈，其中「ATMX」反彈，阿里巴巴（9988）收報238.8元，升2.4%；騰訊（0700）收報521元，升1.56%；美團（3690）收報191.1元，升3.24%；小米（1810）收報15.5元，升2.79%。晶片股中芯國際（0981）收報29元，升0.87%。

朗延酒店（1270）2供1，供股價0.95元，較前收市價折讓約9.5%，集資最10.19億元。並更改每手買賣單位由500個改為2,000個股份合訂單位，9月15日生效。收報1.04元，跌5.4%。

維達（3331）中期純利升107.5%，至9.13億元，派息10仙。執董兼行政總裁Johann Christoph MICHALSKI提出請辭，而現任副行政總裁李潔琳將於10月1日接任。收報30.5元，跌0.4%。

美國進一步對華為施壓，美國聯邦通信委員會(FCC)開始草擬可疑設備清單，繼續限制華為和中興通訊（0763）。中興收報23元，跌2.5%；舜宇（2382）升0.77%，收報129.9元。

何柱國配售星島（1105）股權套現2.25億，何柱國料無礙賣盤進展。他於星島的持股比重，將由原先的48.5%減少至31.43%，仍為該集團的控股股東。星島收報1.57元，跌14.2%。

澳門第二季幸運博彩收入按年大跌95.59%，按季亦大跌89.39%。季內貴賓博彩收入按年大跌95.66%；按季則大跌89.85%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.18元，升1.07%；美高梅中國（2282）收報9.87元，升1.33%；澳博控股（0880）收報9.01元，跌0.33%；永利澳門（1128）收報14.28元，升0.85%；銀河娛樂（0027）收報54.8元，升2.81%；金沙中國（1928）收報31.8元，升0.63%。

其他報道

6月個人破產申請886宗 按月跌近六成 破產令數目仍升

優品360°澳門第三店落戶高士德大馬路

一太收購中東非洲營多麵交易獲通過

滬深兩市結束三連跌 上證重上3200點

維達：在港紙巾供應充足

【有片：埋身擊】美匯指數走勢反覆 倘跌破此水平或急跌

渣打指內地貨幣寬鬆已到尾聲

恒指半日升152點 20天線得而復失 官媒唱好 資金重新北上買A股

國泰發盈警 預計上半年轉虧蝕99億 6月載客人次瀉99%

維達：未來會加大對女性護理產品的投資

維達國際上半年純利增逾一倍 派息10仙

美商會：美國撤銷香港特殊貿易地位將損害在港美國企業

滬深兩市衝高後回落 滬指跌穿3200點

1個月HIBOR連跌第6日 跌穿0.3%

Wirecard涉案管理層認罪 涉數十億歐元欺詐案