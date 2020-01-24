渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，因本港經濟自去年第三季起陷入技術性衰退，在低基數效應下，料第二季GDP會是谷底，第三季及第四季會出現淺而慢的經濟改善。該行預測第二季香港GDP跌10.5%，第三及第四季分別跌6.8%和3%，到明年首季才可望恢復正增長。

劉健恒指出，制約香港經濟的因素包括全球出入境管制、環球經濟衰退、本港失業率很大機會突破6%、政治不確定性與疫情的反彈。他補充，最近政府恢復並收緊限聚令，餐飲等行業的恢復再滯後，但影響有低基數抵銷，因此認為第三季GDP很難比第二季還差。渣打亦維持全年失業率介乎6%至7%的預測，料頂點將於年底出現。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔則指出，因港元息差仍高於美元，且中資股紛回流上市，港匯在短期內仍然會在7.75至7.8的強方水平；劉健恒補充，美聯儲在2022年前加息，讓利率正常化的空間不大，港美息差一定時間內都不會逆轉。

人民幣匯率方面，渣打維持年底7算水平的預測。劉潔指出，因中美息差高達2個百分點，債市及股市都出現淨外資流入，對匯率帶來支持。但另一方面，劉潔指，根據美國數據，截至5月份，中國購買的美國產品只佔首階段貿易協議所承諾今年規模的19%，餘下時間能否完成存疑，且美國亦可能將協議與金融、科技制裁掛鉤，如協議最終未能繼續，或對匯率帶來影響。

記者：陳子凌

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