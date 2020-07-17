渣打銀行大中華區及北亞區首席經濟師丁爽表示，昨日公布的中國第二季GDP可見中國經濟出現V形反彈，雖然供應與需求兩端的恢復不同步，但整體仍是加速。

丁爽又指出，就業優先是今年政府工作首要任務，而6月有高達874萬大學畢業生進入就業市場，令保就業面對很大挑戰，加上面對疫情及地緣因素的不確定性，支持政策不會輕易推出；財政政策方面，今年財政支出預算為11萬億元（人民幣，下同），而首5個月已支出只有2萬億元，換句話說6月至12月還有9萬億元的財政支持；不過貨幣政策方面，雖仍會繼續常態化的逆周期措施，但貨幣寬鬆如投放更多流動性等措施料已進入尾聲，估計最多會在第三季降準0.5個百分點及下調MLF利率0.1個百分點。

丁爽認為，下半年中國經濟會繼續反彈還是發生W形走勢，很大程度取決於疫情是否得到有效控制，以及支持政策的延續。就業是其中一個風險，但可透過政策去解決；外部方面，部分國家疫情惡化，可能會影響外需；另外，在11月美國總統大選前，美國可能會宣布更重要的制裁。

至於近期的水災，丁爽稱從歷史紀錄來看，災情對經濟的影響是短暫及局部，部分對物價的影響已於6月浮現，可能7月還會有些影響，但災後有機會出現生產及需求的反彈，甚至因災後重建創造新需求。

渣打維持中國第三季GDP增長6%；第四季增長6.1%及全年增長2.5%預測不變。

記者：陳子凌

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