國泰航空（0293）公布，6月份集團載客人次錄27106人次，按年跌99%，收入乘客千米數按年減少 98.8%。乘客運載率下跌 59.3個百分點至27.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 96.1%。今年上半年，載運乘客人次較去年同期下跌76%，運力下跌65.7%，而收入乘客千米數則下跌72.6%。

6月份運載的貨物及郵件合共93228公噸，按年跌43.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少35.8%。運載率上升11.7個百分點至74.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌45.9%。今年上半年，載運貨物量較去年同期下跌31.9%，運力下跌31%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌24.6%。

集團同時發盈警，截至今年上半年，料將錄得股東應佔淨虧損約99億元，去年同期的股東應佔溢利為13億港元。該虧損包括約24億港元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年 夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。集團指，是次預計的中期虧損淨額正由核數師審閱，可能會被調整。

另太古（0019）表示，由於集團持有國泰航空45%的股份，料太古於國泰虧損淨額的應佔金額相應約為45億元。該應佔金額的最後數額將計入太古公司2020年上半年綜合業績之中。

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