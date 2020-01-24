港股經過昨日急挫後，今早反彈，高開171點後，最多升293點高見25263點，一度升穿20天線(25214點)，但半日收市又重回其下。今早內地官媒唱好A股，半日北上資金重新淨流入15.6億元人民幣，終止連續3日流出。

恒指半日升152點或0.61%，報25123點，成交金額741億元；國指升78點或0.78%，報10212點。南向合計淨流入6.35億元，較上日增加56.18%，連續第25日流入，累計流入787.58億元。

26隻藍籌上升，22隻下跌，2隻無升跌。恒安（1044）升4.73%，收報65.35元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌2.19%，收報18.72元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.34%，收報525元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；平保（2318）跌0.76%，收報84.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

內地官媒唱好A股，《中國證券報》指A股市場近日急跌是正常調整，不必過於悲觀，並為投資者提供中長期佈局的機會；《證券時報》指基本面不支持A股持續大跌；《證券日報》不改中長期趨勢，調整或將成為新的入場時機。不過A股半日仍向下，中資券商亦下跌，光大證券（6178）收報8.36元，跌6.9%；信証券（6030）收報17.6元，跌0.56%。

昨日急瀉的行業大部分反彈，「ATMX」反彈，騰訊升2.34%；阿里巴巴（9988）收報238.6元，升2.32%；美團（3690）收報187.4元，升1.24%；小米（1810）收報15.52元，升2.92%。

物管股碧桂園服務（6098）收報42.55元，升2.04%；雅生活服務（3319）收報43.2元，升8%。

體育用品股安踏（2020）收報70.65元，升3.14%；李寧（2331）收報25.1元，升4.58%。

教育股天立教育（1773）收報6.46元，升8.03%，創上市新高，見6.61元；中教控股（0839）收報13.28元，升5.23%。

晶片股中芯國際（0981）收報29元，升0.87%；華虹半導體（1347）收報27.65元，升1.28%。

1隻新股上市，德合集團（0368）定價0.63元。收報0.79元，升25.39%。

朗延酒店（1270）2供1，供股價0.95元，較前收市價折讓約9.5%，集資最10.19億元。並更改每手買賣單位由500個改為2,000個股份合訂單位，9月15日生效。半日報1元，跌9%。

維達（3331）中期純利升107.5%，至9.13億元，派息10仙。執董兼行政總裁Johann Christoph MICHALSKI提出請辭，而現任副行政總裁李潔琳將於10月1日接任。收報29.8元，跌2.7%。

美國進一步對華為施壓，美國聯邦通信委員會(FCC)開始草擬可疑設備清單，繼續限制華為和中興通訊（0763）。中興收報22.95元，跌2.75%；舜宇（2382）升0.93%，收報130.1元。

中美角力升級，美國司法部長巴爾表示，蘋果、迪士尼等美國公司成了被中國利用的棋子，以犧牲美國和西方民主價值觀為代價，使中國政府得以積累影響力和財富。瑞聲（2018）跌1.04%，收報52.35元。

何柱國配售星島（1105）股權套現2.25億，何柱國料無礙賣盤進展。他於星島的持股比重，將由原先的48.5%減少至31.43%，仍為該集團的控股股東。星島收報1.56元，跌14.75%。

澳門第二季幸運博彩收入按年大跌95.59%，按季亦大跌89.39%。季內貴賓博彩收入按年大跌95.66%；按季則大跌89.85%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15元，跌0.13%；美高梅中國（2282）收報9.9元，升1.64%；澳博控股（0880）收報9.03元，跌0.11%；永利澳門（1128）收報14.3元，升0.99%；銀河娛樂（0027）收報54.95元，升3.1%；金沙中國（1928）收報31.9元，升0.95%。

其他報道

維達：未來會加大對女性護理產品的投資

維達國際上半年純利增逾一倍 派息10仙

美商會：美國撤銷香港特殊貿易地位將損害在港美國企業

滬深兩市衝高後回落 滬指跌穿3200點

1個月HIBOR連跌第6日 跌穿0.3%

Wirecard涉案管理層認罪 涉數十億歐元欺詐案

英美同意推進其他受信任5G解決方案

中國增持美債 美國5月長期投資組合證券淨流入逾千億

美國議員去信司法部長籲禁用TikTok

橋水達里奧：中美經濟衝突可能演變為戰爭

白宮據報考慮將TikTok的母公司字節跳動加入實體清單

恒指高開171點仍低於20天線 星島跌12%

滬深兩市高開 中芯A股回吐 開市跌近半成

美司法部長轟迪斯尼、蘋果等美企已成被中國利用的棋子

美國FCC開始草擬可疑設備清單 續限制華為、中興

港股ADR升177點 美再對華為施壓 達里奧稱中美或演變為武力衝突

美申領失業救濟高企 憂經濟復蘇需時 道指跌135點