橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）稱，中美在經濟上的緊張局勢有可能引發武力衝突，因為在戰爭前，「常常是經濟戰」，並以二戰前做對比，認為中美經濟衝突可能演變為武力衝突。

達里奧稱，他從未經歷過經濟戰，因此研究了過去很多這樣的戰爭來了解狀況；在回顧1930年代與第二次世界大戰之間的動盪時期，尤其是各國如何相互施加經濟制裁的那段歷史，對於思考未來可能很有幫助。

達里奧指，經濟大蕭條(編按：1929年-1933年)給幾乎所有國家帶來了經濟苦難，導致國家內部和國家之間爭奪財富，進而在十年後引發第二次世界大戰。

達里奧指，嚴重的經濟衰退，巨大的貧富差距，巨額債務和無效的貨幣政策，匯集成導火索，通常會導致國家內部發生重大衝突和革命性變化。在發生嚴重衝突的時期，有轉向專制領袖以控制住混亂局勢的強烈趨勢。由於主宰國際關係的是力量而非法律，因此一系列力量測試不斷加劇，最終導致戰爭爆發，然後是和平，並在1945年創造了新的世界秩序。

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