港股今早高開171點或0.69%，報25142點，仍低於20天線(25215.54點)。大市成交金額26億元；國指今早高開67點或0.67%，報10201點。

申洲國際（2313）升2.13%，報96元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.98%，報79.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。友邦（1299）升1.65%，報73.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點。

1隻新股上市，德合集團（0368）定價0.63元。開市報0.7元，升11.11%。

朗延酒店（1270）2供1，供股價0.95元，較前收市價折讓約9.5%，集資最10.19億元。並更改每手買賣單位由500個改為2,000個股份合訂單位，9月15日生效。開市報1.03元，跌6.3%。

維達（3331）中期純利升107.5%，至9.13億元，派息10仙。執董兼行政總裁Johann Christoph MICHALSKI提出請辭，而現任副行政總裁李潔琳將於10月1日接任。開市報30元，跌2.1%。

美國進一步對華為施壓，美國聯邦通信委員會(FCC)開始草擬可疑設備清單，繼續限制華為和中興通訊（0763）。中興開市報23.8元，升0.85%；舜宇（2382）升0.47%，報129.5元。

中美角力升級，美國司法部長巴爾表示，蘋果、迪士尼等美國公司成了被中國利用的棋子，以犧牲美國和西方民主價值觀為代價，使中國政府得以積累影響力和財富。巴爾稱，美國公司過分屈從於中國的要求，他警告美國商業領袖，他們可能違反有關外國游說的法規。瑞聲（2018）跌1.13%，報52.3元。

橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）以二戰前做對比，稱中美經濟衝突可能演變為武力衝突。本地地產、銀行、內銀、內險股大多跟隨大市向上。

地產股方面，新世界發展（0017）升1.19%，報38.4元；長實集團（1113）升0.44%，報45.6元；恒地（0012）升0.85%，報29.8元；新地（0016）跌0.26%，報97.2元；信置（0083）升0.41%，報9.86元。

內銀股方面，工行（1398）升0.41%，報4.86元；交行（3328）升0.44%，報4.53元；中行（3988）升0.72%，報2.78元；建行（0939）升0.16%，報6.13元。

內險股方面，平保（2318）升0.06%，報85.25元；中人壽（2628）升0.89%，報18.06元。

港銀方面，恒生（0011）升0.38%，報130.7元；匯控（0005）升0.81%，報37.5元；中銀香港（2388）升0.66%，報22.9元。

《金融時報》報道，白宮考慮將TikTok的母公司字節跳動加入實體清單。

何柱國配售星島（1105）股權套現2.25億，何柱國料無礙賣盤進展。他於星島的持股比重，將由原先的48.5%減少至31.43%，仍為該集團的控股股東。星島開市報1.6元，跌12.57%。

澳門博彩監察協調局公布最新季度數據顯示，第二季幸運博彩收入共32.34億元（澳門元、下同），按年大跌95.59%，按季亦大跌89.39%。季內貴賓博彩收入只有15.03億元，按年大跌95.66%；按季則大跌89.85%。另，澳門財政局公布，首5月博彩稅收腰斬，單月進賬僅5億。

濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報15.2元，升1.2%；美高梅中國（2282）開市報9.73元，跌0.1%；澳博控股（0880）開市報9.04元，無升跌；永利澳門（1128）開市報14.4元，升1.69%；銀河娛樂（0027）開市報53.8元，升0.94%；金沙中國（1928）開市報31.4元，跌0.63%。

高銀金融（0530）股東於本周三（7月15日）向工銀澳門押19.7億股，佔公司已發行股本的28.18%，按高銀15日收市價每股1.26元計，該批股份約值24.82億元。高銀今早停牌。

港交所（0388）委任胡麗芬及駱衍廷任上市科高層。開市報339元，升0.83%。

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