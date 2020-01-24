美股向下，港股ADR升177點或0.7%，報25147點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.39%，折合報520.12元；匯控（0005）升0.51%，折合報37.39元；建行（0939）升0.28%，折合報6.14元。

美期升0.22%至0.44%，日股升0.25%，韓股升0.47%，澳股升0.09%。

今日焦點股份可留意：

1隻新股上市，德合集團（0368）定價0.63元。

朗延酒店（1270）2供1，供股價0.95元，較前收市價折讓約9.5%，集資最10.19億元。並更改每手買賣單位由500個改為2,000個股份合訂單位，9月15日生效。

維達（3331）中期純利升107.5%，至9.13億元，派息10仙。執董兼行政總裁Johann Christoph MICHALSKI提出請辭，而現任副行政總裁李潔琳將於10月1日接任。

美國進一步對華為施壓，美國聯邦通信委員會(FCC)開始草擬可疑設備清單，繼續限制華為和中興通訊（0763）。

中美角力升級，美國司法部長巴爾表示，蘋果、迪士尼等美國公司成了被中國利用的棋子，以犧牲美國和西方民主價值觀為代價，使中國政府得以積累影響力和財富。巴爾稱，美國公司過分屈從於中國的要求，他警告美國商業領袖，他們可能違反有關外國游說的法規。

橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）以二戰前做對比，稱中美經濟衝突可能演變為武力衝突。

《金融時報》報道，白宮考慮將TikTok的母公司字節跳動加入實體清單。

何柱國配售星島（1105）股權套現2.25億，何柱國料無礙賣盤進展。他於星島的持股比重，將由原先的48.5%減少至31.43%，仍為該集團的控股股東。

澳門博彩監察協調局公布最新季度數據顯示，第二季幸運博彩收入共32.34億元（澳門元、下同），按年大跌95.59%，按季亦大跌89.39%。季內貴賓博彩收入只有15.03億元，按年大跌95.66%；按季則大跌89.85%。另，澳門財政局公布，首5月博彩稅收腰斬，單月進賬僅5億。

高銀金融（0530）股東於本周三（7月15日）向工銀澳門押19.7億股，佔公司已發行股本的28.18%，按高銀15日收市價每股1.26元計，該批股份約值24.82億元。高銀金融今早停牌。

港交所（0388）委任胡麗芬及駱衍廷任上市科高層。

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