美國公布的首次申領失業救濟人數顯示就業市場復蘇緩慢，市場料中美經濟復蘇需時，資金撤出科技股拖累大市，市場認為這些行業估值已經遠遠領先於其它行業。上周首次申領失業救濟金人數幾乎沒有下降，僅比之前一周減少1萬人，是3月份以來的最小降幅。表明經濟復蘇面臨的挑戰正在增加，而截至7月4日一周，持續申請失業救濟人數減少至1730萬，表明經濟領域的痛苦依然廣泛存在。

道瓊斯工業平均指數收跌135點，跌幅0.51%，報26734點。標普500指數收跌10點，跌幅0.35%，報3215點。納斯達克綜合指數收跌76點，或0.73%，報10473點。

波音跌4.92%，報178.7美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低63點，而聯合健康保險升1.01%，報307.15元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果收市報386.09元，跌1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1514.92元，跌0.12%，亞馬遜收市報2999.9元，跌0.29%，Facebook收市報240.93元，升0.27%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.47%，報372點。德國DAX指數收跌0.44%，報12874點；法國CAC 40指數跌0.47%，報5085點；英國富時100指數收跌0.67%，報6250點。