人行行長易綱在英國《金融時報》撰文，指國際貨幣基金組織（IMF）應利用特別提款權（SDR）應對新冠疫情。

易綱在文章中指出，新冠疫情暴發以來，IMF已先後採取一系列救助措施幫助成員國應對疫情。然而，進行SDR普遍分配這項措施，雖經反復討論，卻始終未能落實，這是個錯誤。SDR有時被稱作“紙黃金”，可以被快速創造。SDR普遍分配正是現在待拼上的拼圖。

他指出，SDR的價值由IMF基於一籃子主要貨幣確定，通過SDR普遍分配，可以補充基金組織成員國的外匯儲備，提升其購買力，是應對這場百年不遇危機的快速、務實、公平和低成本的措施，對那些尚未被全球金融安全網和貨幣互換網絡充分覆蓋的發展中國家尤為重要。文章認為，在新冠疫情的巨大衝擊下，新興市場和發展中國家尤為脆弱，進行SDR普遍分配對其尤為重要。多數新興市場和發展中國家面對的不僅是一場公共衛生危機，它們還面臨經濟和金融方面的諸多挑戰。國際社會不應該對這些國家坐視不管。

分配SDR對提升有關國家儲備的邊際效應十分顯著。根據彼得森研究所的估算，如果基金組織分配5000億美元SDR，76個全球最貧窮的國家可獲得220億美元SDR，其總國際儲備可上升超過9%（其中22個國家國際儲備可上升超過20%）。這將遠超G20緩債倡議覆蓋的發展中國家2020年需償付的140億美元的債務總額。

他指出，國際間對SDR普遍分配的關切之一，是SDR普遍分配未附加改革條件，會助長道德風險。但他認為，在爆發全球衛生危機和流動性緊張時期，不宜進行結構性改革。在災難面前，「活下來」是首要問題。