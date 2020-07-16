立法會今（16日）三讀通過《2019年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，賦權予積金局建立及營運「積金易」中央平台。財經事務及庫務局長許正宇表示，平台將以減低強積金的行政費用為目標，當局現階段正和業界商討具體細節，料將於年底前再交待減費目標，以及營運平台的相關情况與法律調整方案。

他於會上指出，不少議員提到目前約1.5%的基金開支比率，當中牽涉的行政費用佔0.4%至0.8%，相信「積金易」能夠針對有關費用作出改善。就如何防止將徵費問題（即向受託人收取註册年費）轉嫁至市民身上，他表示，核數師每年都會檢查受託人的周年財務報告，強金局會亦會把關，確保這些「非法收入」不會出現。

至於「積金易」平台建立後的使用情况，他以政府派發現金一萬元計劃為例，截至本周二（14日）有八成人士透過電子渠道申領津貼，當局將會多管齊下，包括在教育、技術支援和使用各種誘因，推動更多人使用「積金易」。

同時，許正宇今在立法審議階段，就上述《條例草案》提出兩方面動議，其一是將新註冊年費水平的截算日期由今年1月1日，修訂為今年10月1日；其二是由於「積金易」平台項目將涉及大量公帑，當局建議在《條例草案》中加入新增的第14條，即將積金易平台公司，指定為《防止賄賂條例》（第201章）附表1所指明的公共機構。

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