美上周首領失業救濟130萬人 略超預期
文章日期：2020年7月16日 21:15
美國新冠病毒確診人數持續高企，首次申領失業救濟人數居高不下。在截至7月11日當周，美國首次申領失業救濟人數為130萬人，較分析師預期高出5萬。上周的首次申領人數，僅按周減少約1萬人。這也是連續第16周，首次申領失業救濟人數超出100萬。過去17周，已有超過5100萬人曾首次申領失業救濟。
美國目前累計確診人數已接近350萬，佛羅里達州、加州、得州和亞利桑那州的疫情尤其嚴重，令這些地區的申領數字高企。不過隨着美國廣泛地區的經濟活動重啟，零售銷售繼續回升。美國零售銷售額繼5月錄得破紀錄的18.2%升幅後，6月續升7.5%，升幅比分析師預期高出2.5個百分點。但分析師警告，若美國未能有效遏制疫情，部分防疫封鎖措施可能要再次實施，影響經濟復蘇。
此外，歐洲央行宣布，維持利率和大規模刺激經濟計劃不變，並將密切注視歐元區的經濟狀况。
為緩和疫情對經濟的衝擊，歐洲央行自3月起推出大規模刺激經濟計劃。該央行上月將緊急抗疫買債計劃（PEPP）規模擴大6000億歐元（約5.3萬億港元），令該量寬計劃的總規模達到1.35萬億歐元（約11.9萬億港元）。相關措施將延至明年6月，或歐洲央行認為危機已結束。
此外，歐洲央行將繼續每月購買200億歐元（約1770億港元）債務，並維持今年底前的額外1200億歐元（約1萬億港元）資產購買額度。根據歐洲央行的最新預測，歐元區今年的GDP將萎縮8.7%。國際貨幣基金組織（IMF）更警告，歐元區今年GDP可能萎縮10.2%。
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